مؤتمر كلوب - ' لن أرهق نفسي بالتفكير في تلك الأزمة.. الأمور خارج سيطرتنا '

" لن أرهق نفسي بالتفكير في هذا الأمر".. هكذا بدأ يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول حديثه عن اللعب خارج أرضه للمباراة الثانية على التوالي.

ليفربول فاز على أرسنال في افتتاح الدوري 4-3 على ملعب الإمارات والآن سيواجه بيرنلي خارج ملعبه أيضا.

وكان من المقرر إقامة لقاء ليفربول وبيرنلي على ملعب أنفيلد رود ولكن نظرا لوجود أعمال تطوير في مدرج الماين ستاند في "أنفيلد" تم نقل المباراة إلى ملعب "تيرف مور" الخاص ببيرنلي.

وتحدث كلوب عن ذلك قائلا: "ليست لي القدرة على تغيير الوضع الحالي. ولذلك لن أرهق نفسي بالتفكير في ذلك".

وأوضح في تصريحات عبر الموقع الرسمي "كنا نعلم على علم بأعمال التطوير في المدرج لمدة طويلة ولهذا الأمر ليس مفاجأة بالنسبة لنا".

وواصل "لا نفكر كثيرا في واقع مواجهتنا بيرنلي على ملعب "تيرف مور". أعلم تاريخ النادي على ملعبه وأنه لم يخسر منذ يناير قبل مواجهة سوانزي. ولذلك يشعرون بالقوة والثقة على ملعبهم مما يُصعب الأمور علينا".

وأردف "لهذا نحن لن نرهق أنفسنا بالتفكير في أماكن اللعب، الأمور خارج سيطرتنا".

الإصابات

وماذا عن مصير ساديو ماني بعد تعرضه لإصابة قوية أمام أرسنال؟ يُجيب كلوب: "سقط ماني على كفته بعد لعبة مشتركة خلال المباراة، ولكن إصابته ليست بتلك القوة".

وتابع " لا أتصور بأنه سيحتاج إلى وقت طويل من أجل التعافي. أعتقد أننا على ما يرام".

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