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دراسة: أدوية الكوليسترول تقلل النوبات القلبية بنسبة 25%

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دراسة: أدوية الكوليسترول تقلل النوبات القلبية بنسبة 25% دراسة: أدوية الكوليسترول تقلل النوبات القلبية بنسبة 25%

>أمل علام

أكدت دراسة حديثة، أجرتها إحدى شركات الأدوية بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب وتصلب الشرايين، والجمعية المصرية للسكر، أن تناول أدوية "الكوليسترول" يقلل الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة  25% والسكتة الدماغية بنسبة 30 % للذين يعانون من عوامل خطورة متوسطة.

تم الإعلان عن الدراسة خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية اليوم بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على طرح عقار "كريستور" فى السوق المصرى، وهى دراسة تناولت تأثير أدوية علاج خفض الكوليسترول على المرضى الذين يعانون من عوامل خطورة متوسطة أدت إلى  تخفيض نسب الإصابة بالنوبات القلبية ،بغض النظر عن مستوى بالدم سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.

وقال الدكتور سامح شاهين أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس ورئيس جمعية القلب المصرية فى مشاركته بالمؤتمر، أن الإعلام  نعتمد عليه فى توصيل الرسالة الطبية للمواطنين بلغة بسيطة، موضحا أن أمراض القلب هى المسبب الأول للوفاة فى .

وأشار إلى أن الكوليسترول مادة دهنية تسير مع الدم وتترسب بعد ذلك فى الدم وأول ما تترسب يحدث قصور فى المخ والشرايين ،والكولسترول أنواع، منه الضار، وارتفاعه فى الدم يزيد من أمراض الشرايين، وكلما ينخفض معدل الكوليسترول فى الدم تقل أمراض الشرايين التاجية.

وقال إن أدوية تقليل الكولسترول مفيدة لدى المرضى الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، مثل المدخنين والمصابين بأمراض السكر والضغط، موضحا أن هذه الدراسات أجريت على آلاف المرضى.


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مصر 365

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