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أحمد ماهر: الرئيس وعد بإعلانات دستورية مكملة

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أحمد ماهر: الرئيس وعد بإعلانات دستورية مكملة أحمد ماهر: الرئيس وعد بإعلانات دستورية مكملة

كشف المنسق العام لحركة شباب 6 ابريل عن تفاصيل لقائه مع مجموعه من شباب ثورة25 يناير بالرئيس المؤقت المستشارعدلي منصور.

وحسبما ذكرت الصفحه الرسميه للحركه ضم اللقاء الذي عقد بقصر الإتحادية كل من الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية والأستاذ أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية .

واوضح ماهر انه عرض مقترحات 6ابريل حول الإعلان الدستوري الذي مساء أمس، وأهم نقاط خلاف شباب الثورة حوله، وكذلك رفض الحركة لأي إجراءات إستثنائية تجاه التيار الإسلامي.
> و اضاف ماهر ان الرئيس المؤقت عدلي منصورقال إنه سيكون هناك إعلانات مكملة للإعلان الدستوري تحقق النقاط والمبادئ التي طرحتها حركة شباب 6 أبريل وشباب الثورة حول الإعلان الدستوري.
> وخلال اللقاء رفض شباب الثورة وأحمد ماهر أي إقصاء للتيار الإسلامي أو اي فصيل سياسي في تشكيل أو في العملية السياسية

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