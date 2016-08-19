بالصور.. مدير أمن سوهاج يتفقد الخدمات الأمنية بالمدينة‎

قام اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج، اليوم الجمعة، بتفقد الخدمات الأمنية بدائرة مدينة سوهاج للوقوف على الحالة الأمنية وأداء الخدمات.

ومر “مقبل” على المنطقة الغربية وتحديدًا بمنطقة مسجد العارف لمتابعة انصراف المصلين عقب إنهاء شعائر صلاة الجمعة.