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محامى والدة ضحية "الختان" بالسويس: الطبيبة المتهمة تطلب التصالح

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محامى والدة ضحية "الختان" بالسويس: الطبيبة المتهمة تطلب التصالح محامى والدة ضحية "الختان" بالسويس: الطبيبة المتهمة تطلب التصالح

>السويس- سيد نون

قال أسامة الباز، محامى والدة ضحية ختان الإناث، بالسويس الطفلة "ميار محمد موسى"، إن الطبيبة الهاربة ومن يساندونها يحاولون الحصول على تنازل عم الضحية، لأن والدة الضحية محبوسة حاليا انتظارا لجلسات المحاكمة وهى وسيلة تحاول من خلالها الطبيبة كسب أى مكاسب قانونية تدعمها بالقضية.

 

وأكد الباز، أن هذه الطريقة لا توجد نتائج لها ستتحقق، لأنه لو حتى تنازل شقيق والد الضحية "عمها" لن يفيد الطبيبة الهاربة بالقضية، لأنه يوجد شق جنائى هام يتم محاكمتها أمام محكمة الجنايات بالسويس بسببه، لاتهامهم بأحداث جرح قطعى أفضى إلى موت الفتاة وإجراء عملية ختان إناث.

 

وأوضح الباز، أن حالة الأم النفسية داخل السجن سيئة جدا، لأنها كانت تتمنى أن تخرج وتربى أشقاء ميار سواء شقيقة ميار التوأم أو شقيقها، خاصة أن والد ميار متوفى ولا يوجد أحد يهتم بأبناء المتهمة سوى بعض أفراد أسرتها، وهى كانت الوحيدة المسئولة عنهم.

 

وأكد مصدر أمنى بالسويس، أن رجال البحث الجنائى بالسويس مازالوا يقومون بتكثيف البحث عن الطبيبة الهاربة، التى عادت بعد هروبها إلى السويس ثم غادرتها مرة أخرى، وأنه يوجد إصرار لدى مديرية أمن السويس للقبض عليها من أجل تقديمها للمحاكمة.


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