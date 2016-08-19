أزهار البوني في مجموعة لوكسيتان الجديدة

أطلقت لوكسيتان جديدها مجموعة لوكسيان بيفوان Loccitane Pivoine المستخرجة من زهرة البوني وسط حشود إعلامية وسيدات مجتمع، في اوتيل Le Gray Rooftop في بيروت.

مجموعة بوني هي امتداد لمجموعة ثابتة لا تتخلى عنها لوكيستان إنما الجديد، هو مستحضر مزيل المكياج ومقشر الوجه، كذلك تضمنت المجموعة 4 ألوان من أحمر الشفاه المرطب والغني برائحة أزهار البوني.

شهدت هذه الإطلاقة أجواء مميّزة إذا قمنا بتزيين قطع الكاب كيك بطرق مميّزة ومختلفة.

أنا أحببت المجموعة كثيراً وانصحك بها .