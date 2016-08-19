أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أزهار البوني في مجموعة لوكسيتان الجديدة

Google+ Print

الجمعة 19-08-2016 19:35

أطلقت لوكسيتان جديدها مجموعة لوكسيان بيفوان Loccitane Pivoine المستخرجة من زهرة البوني وسط حشود إعلامية وسيدات مجتمع، في اوتيل Le Gray Rooftop في بيروت.
مجموعة بوني هي امتداد لمجموعة ثابتة لا تتخلى عنها لوكيستان إنما الجديد، هو مستحضر مزيل المكياج ومقشر الوجه، كذلك تضمنت المجموعة 4 ألوان من أحمر الشفاه المرطب والغني برائحة أزهار البوني.
شهدت هذه الإطلاقة أجواء مميّزة إذا قمنا بتزيين قطع الكاب كيك بطرق مميّزة ومختلفة.
أنا أحببت المجموعة كثيراً وانصحك بها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي