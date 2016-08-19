ارسمي وجنتيك في العيد ببودرات نارس

المزيد من اللمسات لإبراز الوجه، في أيّ وقت.

ها أنتِ شخص نرجسيّ؟

يعيش الشخص النرجسيّ وفق قواعده الخاصة ولا يخشى التعبير عن نفسه من خلال المظهر أو المزاج أو السلوك. أناقة عفوية مع حقيبة لمستحضرات المكياج.

قومي بصقل إطار وجهك مع هذه المجموعة المتكاملة المحدودة الإصدار Nars Dual-Intensity Cheek Palette. أربع درجات لونية جديدة تشمل لوناً لإبراز الملامح، وبودرة لتلوين الوجنتَين ولونَين لصقل إطار الوجه مع تركيبة جافة/رطبة. مستحضر معزّز للجمال ومتعدّد الاستعمالات. من الوجنتَين إلى الأناقة المُطلقة.