مجموعة NARSAUDACIOUS سرّ جمالك هذا الخريف

لخريف 2016، تطرح NARS مجموعة NARS AUDACIOUS التي تضمّ أحمر الشفاه الشهير Audacious Lipstick بخمس درجات لونية جديدة، وماسكارا Audacious Mascara، والكريم الجديد للحاجبَين Brow Defining Cream وأقلام رسم محيط العينَين المحدودة الإصدار Eyeliner Stylos.

تقدّم أقلام رسم محيط العينَين المحدودة الإصدار Eyeliner Stylos خطوطاً غنيّة يمكن تكييفها لتكون رفيعة، سميكة، ساتانية أو خالية من اللمعية. أما كريم الحاجبَين Brow Defining Cream، فيمتزج بنعومة ويثبت بشكل مثالي. وينساب أحمر الشفاه Audacioius Lipstick بحركةٍ واحدة مع قوة ثبات فائق وهو متوفّر بخمس درجات لونية جديدة. يُستخدَم في كاة الأوقات ويدوم طوال الليل.