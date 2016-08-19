كيف أختار واقي الشمس المناسب لرحلات هذا الصيف؟

توجد مئات الأنواع من الكريمات الخاصة بحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، لذلك فقد أصبحت عملية اختيار النوع المناسب لطبيعة كلّ بشرة أمراً أكثر صعوبة، ولكن بداية، عليك التأكد من أن الكريم الذي ستختارينه من علامة تجارية معروفة، وذلك لضمان احتوائه على مكوّنات مفيدة لحماية البشرة، وليس العكس، فالمنتجات التجارية رخيصة الثمن تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تؤذي البشرة أكثر من إفادتها.

إليك معلومات أكثر تفصيلاً عن كيفية اختيار واقي الشمس المناسب لطبيعة كلّ بشرة:

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1.اختاري الكريم بتركيبة أقل من المواد الكيميائية كي لا يؤذي بشرتك .

2.اختاري الواقي المعدني، فهو الأفضل في حماية البشرة من الأشعة البنفسجية.

3.احرصي على اختيار واقي الشمس الذي يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الزنك فقط.

4.لا تعتمدي على واقي الشمس فقط عند تعرضك للشمس، بل قومي بحماية وجهك بقبعة عريضة الحواف، وضعي النظارة الشمسية لحماية وجهك أكثر من أشعة الشمس.

5.اختاري واقي الشمس بعامل حماية مناسب لحماية بشرتك من أشعة الشمس، واحرصي على أن لا يقل معدل الحماية عن 50%.

6.اختاري واقي الشمس المناسب لبشرتك، فإذا كنت من ذوات البشرة الدهنية، اختاري الواقي الكريمي أو السائل الذي يحتوي على قاعدة مائية، كي لا يتسبب في إفراز الكثير من الزيوت التي تزيد من دهنية البشرة، وإذا كنت من صاحبات البشرة الجافة، اختاري الواقي الذي يحتوي على نسبة من الترطيب والزيوت لتحمي بشرتك من الجفاف وظهور التجاعيد المبكرة، أما صاحبة البشرة الحساسة، فعليها أن تختار الواقي الذي لا يحتوي على روائح أو كحوليات تزيد من تهيّج البشرة واحمرارها.