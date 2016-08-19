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بي بي سي: مارتن يول يستقيل من تدريب الأهلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل

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بي بي سي: مارتن يول يستقيل من تدريب الأهلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل بي بي سي: مارتن يول يستقيل من تدريب الأهلي بعد تلقيه تهديدات بالقتل

أبرزت “BBC” البريطانية خبر استقال مارتن يول المدير الفني الهولندي للنادي الأهلي من منصبه.

وتقدم مارتن يول باستقالة من منصبه لأسباب شخصية، قبل أن يقبل النادي الأهلي استقالته ويرحل الرجل الهولندي عن بشكل نهائي.

وخرج عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مساء أمس الخميس، ليصرح بأن الرجل الهولندي تلقى تهديدات بالقتل. (طالع التفاصيل)

وأبرزت شبكة بي بي سي" طريقة رحيل مارتن يول عن الأهلي، فكتبت بأن المدرب تلقى تهديدات علنية بالقتل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تكن علاقة مارتن يول مع الجماهير على أفضل حال في الفترة الأخيرة، فبعد مباراة زيسكو في دوري أبطال إفريقيا، نشب شجار بينه وبين أحد المشجعين أمام حافلة الفريق. (طالع التفاصيل)

وأبرزت بي بي سي أيضا حادثة اقتحام بعض مشجعين الفريق الأحمر للمران والتعدي على حسام غالي قائد الفريق، الأمر الذي لم يشعر مارتن يول وأسرته بالأمان ليقرر الرحيل.

وكان الأهلي قد خسر مؤخرا لقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة في نهائي البطولة المحلية أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وضمان الخروج من دور المجموعتين في دوري الأبطال.

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فيديو اليوم السابع

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