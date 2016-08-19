نياية السويس تحبس صيادين 15 يوما لتهريبهم مخدرات من سيناء

قررت نيابة السويس حبس "سيد . ع" و"محمد . أ . ع" صيادين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتهريب 300 كيلو مخدرات داخل مركبى صيد بالبحيرات المرة من سيناء إلى السويس.

كان اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الجناين بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مهربين مخدرات ومركبى صيد خلال تهريب كميات من مخدر البانجو.

وقال مصدر أمنى، إنه تم ضبط ثلاثة كيلو من مخدر البانجو داخل 158 لفافة بانجو داخل مركبى صيد بالحيرات المرة بمنطقة كبريت البحارة.

وأوضح المصدر، أن التحقيقات أكدت قيام المتهمين بتهريب المخدرات من الضفة الشرقية بسيناء، وكانوا يستعدون لنقلها إلى السويس بعد وصولهم إلى الضفة الغربية بشاطئ البحيرات بمنطقة كبريت بالسويس.