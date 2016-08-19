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رسميًا.. .. الإيفواري «هيرمان كواو» في المصري لمدة موسمين

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رسميًا.. .. الإيفواري «هيرمان كواو» في المصري لمدة موسمين رسميًا.. .. الإيفواري «هيرمان كواو» في المصري لمدة موسمين

اللاعب هيرمان كواو

أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده رسميًا مع اللاعب الإيفواري «هيرمان كواو» مهاجم الاتحاد السكندري لمدة موسمين، في صفقة إنتقال حر.

وأعلن مجلس إدارة النادي البورسعيدي في بيان رسمي اتمام التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

وجاء النص البيان “أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية التعاقد مع اللاعب الايفواري هيرمان كواو مهاجم الاتحاد السابق في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد لموسمين حيث قام اللاعب منذ قليل بالتوقيع على تعاقده مع النادي بمقر غرفة اجتماعات مجلس ادارة النادي وبحضور الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي والكابتن وليد بدر المدير الاداري للفريق”.

 

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