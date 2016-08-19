غدًا.. الحكم على 47 متهمًا في اقتحام قسم شرطة التبين

تصدر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة غدًا السبت، حكمها علي 47 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إقتحام قسم التبين” والمتهمين فيها باطلاق النيران على القوات المكلفة بالتأمين مما أسفر عن مقتل شرطى وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس وبحضور شريف اشرف مدير نيابة جنوب القاهرة الكلية وبسكرتارية ايمن محمود وحمدي الشناوي.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين وهم جمال عادل عبد الخالق مازن وصبحى قرنى و محمد حمودة و محمود زين محمد شرف و خالد عيد منصور محمد و سيد أبو سريع صابر عبد الفضيل و سيد سعد عبد الخالق عبد القادر و منصور أحمد عبد اللطيف حسن و ربيع عبد الجواد و إبراهيم حسن ومحمد قدرى ثابت محمد و عمرو محمود سلامة مسعود وأحمد عبد الرحمن أبو سريع محمد و حسام سعد رمضان و محمود عبد الغفار عفيفى وأحمد يسرى أحمد عبد الحليم و عبد الفضيل محمد عبد الفضيل و رجب عبد الغفار محمد عبد النبى ومحمد أبو زيد عبد العزيز وياسر محمد إبراهيم عبد الصمد وأيمن ربيع أمين عبد الجواد و محمد عبد الوهاب جبر محمد و أيمن عبد الفتاح عوض عطية وعبد الله محمد السيد و محمد سعد أنور زايد وحازم محسن على مصطفى و محمد سعد رمضان محمد و رجب عيد إبراهيم عبد الصمد وإبراهيم يوسف محمد وسيد عبد الفضيل حسين و أسامة أحمد السباعى السمرى و الحسينى أحمد متولى على طه ومحمد جمعة هندواى و معتز عبد المعطى على وخالد سمير رمضان محمد و عبد العظيم سعد عتريس أبو النيل و محمد عبد الحميد أحمد و حسن حامد محمد عبد السميع وعبد الرحمن محمود عبده وأسامة إبراهيم حامد ورضا سمير رمضان وتامر ممدوح مأمون و جمال ربيع صبيح عبد الغنى و رضا عبد الفتاح غريب محب وعلى أبو سريع صابر وإبراهيم فرج عبد الدايم و مسلم محمد مسلم و أمين الهادى عبد العزيز و أحمد عكاشة، للمحاكمة الجنائية.

وقام المتهمين في 14 اغسطس 2013 بالتجمع أمام القسم وقاموا باطلاق النيران على القوات المكلفة بالتأمين، ما أسفر عن مقتل شرطى من قسم التبين وإصابة العديد من قوات الشرطة وتهريب السجناء واحتراق القسم وذلك فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة.كما وجهت لهم النيابة عدد من التهم منها التجمهروالبلطجة وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، وتعريض السلم العام للخطر واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم ضباط قسم التبين بقصد ترويعهم وإلحاق الاذى المادي والمعنوي بهم والأضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم وشرعوا في قتل الملازم اول محمد عبدالمنعم دياب ومساعد الشرطة صبري عبدالرحيم زكي ورقيب الشرطة خالدابراهيم الصاوي اثناء إلقاء الأعيرة النارية وزجاجات المولوتوف مما تسبب في احراق مبني قسم الشرطة وفقدانه لصلاحياته بقصد احداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضي كما قام المتهمون بسرقة الأسلحة الأميرية بالاكراه وتهريب 14 مسجونا من داخل القسم.