الطيران المدني: عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ والغردقة «مسألة وقت»

مراسل – ONA:

قال شريف فتحي وزير الطيران المدني، اليوم الجمعة، أن عودة حركة الطيران والسياحة بين مصر وروسيا “مسألة وقت.

وأضاف وزير الطيران، أن الوزارة تعمل في الاتجاه الصحيح من خلال الاجراءات التي يتم اتخاذها حاليًا بواسطة اللجان المشتركة بين البلدين.

وأشار “فتحي” إلى أنه يتم التعامل مع هذا الموقف في أكثر من ملف، حيث تقوم لجان مشتركة بين البلدين بعقد لقاءات مستمرة، والاطلاع على الموقف لوضع التوصيات اللازمة لعرضها علي المستويات الأعلى لاتخاذ القرار.

ولفت وزير الطيران المدني إلى قيام وفدين روسيين بزيارة مصر حاليًا، الأول خاص للاطلاع علي الفنادق والقرى السياحية في شرم الشيخ والغردقة، والثاني وفد أمني جنائي خاص بحادث الطائرة الروسية، كما سيقوم وفد روسي بزيارة لمصر نهاية هذا الشهر خاص بعمليات تأمين المطارات.