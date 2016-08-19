خبر في الجول - صانع معجزة ألبانيا يدخل قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

دخل جياني ديبياسي المدرب الإيطالي ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك عن مدرب جديد لتعيينه خلفا لمحمد حلمي الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

قبل أن يتولى مؤمن سليمان المهمة بشكل مؤقت، ونجح في تحقيق بطولة كأس مصر مع الزمالك والتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 11 عاما.

ورغم النجاحات الكبيرة، إلا أن مهمة سليمان تبقى مؤقتة، لحين تجد الإدارة مرشحا مناسبا.

وعرض بعض الوكلاء اسم ديبياسي على إدارة الزمالك، ليكون ضمن قائمة طويلة من الأسماء التي قد تتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتضم القائمة بجانب ديبياسي، كل من الروماني ماريوس سوموديكا ومواطنه لازلو بولوني والويلزي كريس كوليمان.

وكان ديبياسي هو مدرب منتخب ألبانيا في يورو 2016 الأخيرة، وهو الذي قادهم للوصول إلى تلك البطولة لأول مرة في تاريخهم، إذ خرجوا من الدور الأول بعدما جمعوا ثلاث نقاط من فوز على رومانيا وخسارتين أمام فرنسا وسويسرا.

ويقود الرجل الإيطالي منتخب ألبانيا منذ عام 2011 وحتى بطولة أمم أوروبا السابقة، وسبق لصاحب الـ 60 عاما تدريب أودينيزي وتورينو وبيريشيا الايطاليين وليفانتي الإسباني.