أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول - صانع معجزة ألبانيا يدخل قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

Google+ Print
خبر في الجول - صانع معجزة ألبانيا يدخل قائمة المرشحين لتدريب الزمالك خبر في الجول - صانع معجزة ألبانيا يدخل قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

دخل جياني ديبياسي المدرب الإيطالي ضمن قائمة المرشحين لتولي تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ويبحث نادي الزمالك عن مدرب جديد لتعيينه خلفا لمحمد حلمي الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

قبل أن يتولى مؤمن سليمان المهمة بشكل مؤقت، ونجح في تحقيق بطولة كأس مع الزمالك والتأهل للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 11 عاما.

ورغم النجاحات الكبيرة، إلا أن مهمة سليمان تبقى مؤقتة، لحين تجد الإدارة مرشحا مناسبا.

وعرض بعض الوكلاء اسم ديبياسي على إدارة الزمالك، ليكون ضمن قائمة طويلة من الأسماء التي قد تتولى المهمة خلال الفترة المقبلة.

وتضم القائمة بجانب ديبياسي، كل من الروماني ماريوس سوموديكا ومواطنه لازلو بولوني والويلزي كريس كوليمان.

وكان ديبياسي هو مدرب منتخب ألبانيا في يورو 2016 الأخيرة، وهو الذي قادهم للوصول إلى تلك البطولة لأول مرة في تاريخهم، إذ خرجوا من الدور الأول بعدما جمعوا ثلاث نقاط من فوز على رومانيا وخسارتين أمام فرنسا وسويسرا.

ويقود الرجل الإيطالي منتخب ألبانيا منذ عام 2011 وحتى بطولة أمم أوروبا السابقة، وسبق لصاحب الـ 60 عاما تدريب أودينيزي وتورينو وبيريشيا الايطاليين وليفانتي الإسباني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية»

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي