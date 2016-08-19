خبر في الجول – تعرف على تفاصيل عرض الزمالك لأسيك لضم يانيك زاكري

بدأ الزمالك أولى الخطوات الرسمية لحسم ضم المهاجم الإيفواري ولاعب أسيك أبيدجان يانيك زاكري بإرسال عرضا لناديه.

وكان فاستينو موكانديلا وكيل أعمال يانيك قد كشف في وقت سابق لـFilGoal.com عن حسم الزمالك لاتفاقه مع زاكري حول بنود التعاقد الشخصية وأن التعاقد سيكون لأربع سنوات. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن الزمالك يسعى لحسم الصفقة رسميا خلال الفترة المقبلة حيث أرسل عرضا لأسيك بلغت قيمته 200 ألف دولار من أجل ضم يانيك.

وينتظر الزمالك رد أسيك على عرضه للاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق الإيفواري في شهر مارس من عام 2017.

ويمتلك يانيك زاكري أكثر من عرض تونسي ومغربي لضمه خلال الفترة المقبلة لكن الأولوية بالنسبة له هي الانتقال للزمالك وأبلغ وكيل أعماله بذلك الأمر.