في_التايكوندو – سهام الصوالحي تخرج من دور الـ16 أمام بطلة كوت ديفوار

ودعت سهام الصوالحي لاعبة مصر للتايكوندو أولمبياد ريو دي جانيرو من دور الـ16 بعد هزيمتها أمام لاعبة كوت ديفوار روث باجبي بنتيجة 4-3.

والتقت سهام بلاعبة كوت ديفوار في إطار وزن 67 كجم يوم الجمعة.

وتأخرت سهام في النتيجة 1-0 بعد نهاية الجولة الأولى لكنها استطاعت قلب الطاولة في نظيرتها الثانية بالفوز بنتيجة 2-1.

ولكن في الجولة الثالثة والأخيرة نجحت لاعبة كوت ديفوار في العودة في النتيجة وتعديلها قبل أن تحرز النقطة الرابعة والانتصار في آخر خمس ثوان من اللقاء.

ولكن على الرغم من خروجها فإن أمل سهام في اللعب على ميدالية برونزية مازال قائما إذا وصلت اللاعبة الإيفوارية للمباراة النهائية، فستخوض سهام وقتها مباريات الترضية للمنافسة على ميدالية برونزية.