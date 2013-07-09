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صورة – رمضان.. وتشكيل 11 نجما مسلما في أوروبا

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صورة – رمضان.. وتشكيل 11 نجما مسلما في أوروبا صورة – رمضان.. وتشكيل 11 نجما مسلما في أوروبا

مع حلول شهر رمضان الكريم.. يستعرض FilGoal.com تشكيلا من 11 لاعبا غير مصري، يدينون بالإسلام في الملاعب الأوروبية.

هناك العديد من النجوم المسلمة من الأجانب التي تركت أوروبا وكانت دائما موجودة في هذا التشكيل، على رأسهم فريدي كانوتيه لاعب بيكين الصيني وسيدو كيتا.

أما باقي التشكيل، فبه الحارس العماني علي الحبسي نجم بولتون واندررز السابق وويجان أثليتك الإنجليزي الحالي.

وهناك كذلك لاعبون من أصول عربية مثل فرانك ريبري وحاتم بن عرفة وكريم بنزيمة وسامي خضيرا، وغيرهم.. بالإضافة إلى لاعبون من أصول تركية مثل ميسوت أوزيل نجم الكرة الألمانية.

دائما ما كانت التقارير تصدر بشأن شهر رمضان، وصيام النجوم المسلمين مع ضرورة التدريب واللعب في المباريات، الودية والرسمية.

لاعبون دائما حرصوا على الصيام يتقدمهم علي الحبسي، وهناك من يتخذ خيارات أخرى مثل ممادو ديارا لاعب ريال مدريد السابق.

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