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حجز صاحب محل 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بحيازة قنابل فى كرداسة

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حجز صاحب محل 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بحيازة قنابل فى كرداسة حجز صاحب محل 24 ساعة على ذمة التحريات لاتهامه بحيازة قنابل فى كرداسة

>كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة كرداسة مع صاحب محل مأكولات فى واقعة انفجار قنابل داخل المحل، أن المتهم جمعها وخزنها للتشاجر مع جيرانه، فأمرت النيابة، اليوم الجمعة، بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات أجهزة الأمن حول واقعة اتهامه بحيازة مواد متفجرة.

 

وقالت تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار باهر حسن، إن "أحمد. أ. م" 24 سنة، صاحب محل مأكولات متهم بحيازة 3 قنابل مونة انفجرت بالمحل، ما أسفر عن تهشم جدران محله، وآخر متاخم له، وإصابة شخصين تصادف مرورهما بمكان الواقعة.

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهم على خلاف مع جيرانه، وهو ما دفعه للاحتفاظ بالمفرقعات، لاستخدامها في التشاجر معهم، وذكرت أن خبراء الأدلة الجنائية انتقلوا إلى مكان الانفجار، وبفحص آثاره تبيّن أنه ناتج عن مواد مفرقعة أحدثت حريقًا بمحل منظفات ملاصق لمحل المأكولات وسرعان ما اشتعلت الحرائق.

 

وسادت حالة من الفزع بين الأهالى الذين أبلغوا قوات الشرطة التى أعدت تحرياتها حول الواقعة، وتوصلت إلى أن صاحب محل المأكولات تحفظ على القنابل الـ3 التى انفجرت لسبب لا دخل له فيه، لارتفاع درجة الحرارة، وتبين أن المتهم سبق اتهامه فى 4 قضايا اتجار بالمخدرات.


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