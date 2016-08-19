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"تموين الإسكندرية" تشن حملة على مراكز الصيانة غير المعتمدة

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"تموين الإسكندرية" تشن حملة على مراكز الصيانة غير المعتمدة "تموين الإسكندرية" تشن حملة على مراكز الصيانة غير المعتمدة

> الإسكندرية - هناء أبو العز

نفذت إدارة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، حملة مشتركة من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مصلحة الرقابة الصناعية، بالمرور على مراكز الصيانة بدائرة قسم سيدى جابر  للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النشاط، وذلك فى ضوء انتشار ظاهرة مراكز الخدمة والصيانة للشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية، وكثرة شكاوى المواطنين من سوء مستوى خدمة الصيانة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ا.م" 20 سنة مدير مسئول عن مركز صيانة، لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وغير معتمد من هيئة الرقابة الصناعية، و"م.ا" 30 سنة المدير المسئول عن مركز صيانة المتحدة يونيون جروب لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وغير معتمد من هيئة الرقابة الصناعية.

كما تم ضبط "م" 24 سنة  مدير مسئول عن مركز صيانة للأجهزة الكهربائية لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وغير معتمد من هيئة الرقابة الصناعية، و"ه.ع" 30 سنة المدير المسئول عن مركز صيانة جولدى للأجهزة الكهربائية، لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وغير معتمد من هيئة الرقابة الصناعة.


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مصر 365

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