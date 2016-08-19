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بالفيديو.. «أحمد السبكي»: «أشتغلت مع يسري نصر الله عشان ماحدش يشتمنا تاني»

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بالفيديو.. «أحمد السبكي»: «أشتغلت مع يسري نصر الله عشان ماحدش يشتمنا تاني» بالفيديو.. «أحمد السبكي»: «أشتغلت مع يسري نصر الله عشان ماحدش يشتمنا تاني»

المنتج أحمد السبكي


> كتب – عمر جمال 

أعرب المنتج أحمد السبكى عن سعادته بالعمل مع المخرج يسرى نصر الله، الذى يملك فكرًا سينمائيًا مختلفًا، مؤكدًا في ذات الوقت سعيه للتطرق لمواصفات السينما التجارية، لإرضاء جميع الأذواق.

وداعب «السبكي» الصحفيين خلال حضوره للعرض الخاص لفيلم: «الماء والخضرة والوجه الحسن»، قائلاً:”أديني أشتغلت مع يسري نصرالله أهو عشان ماحدش يشتم السبكي تاني”، وتطرق بالحديث لجزئية البطولة الجماعية وحرصه الشديد علي إنتاج الأعمال ذات البطوله الجماعية والتي كان أخرها فيلم «المولد»، و«ساعه ونص»،و«الفرح»،و«كباريه».

وقال إنَّ اختيار فيلمه للمشاركه في مهرجان «لوكارنو» السينمائى الدولى بسويسرا، يعُد إضافه للسينما المصرية ووجه مشرف لها في الخارج.

ويتناول العمل حياة طباخى الأفراح فى الأرياف، من خلال 3 طباخين، هم: ليلى علوى ومنة شلبى وباسم سمرة، وعلاقة هذه الفئة ببعضها، إضافة للمعاناة التى يواجهونها فى بعض الأحيان، والمواقف التى يقابلونها أيضًا أثناء تواجدهم فى أفراح فئات طبقية مختلفة.

فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” بطولة ليلى علوى ومنة شلبى وباسم سمرة ومحمد فراج وصابرين وأحمد داوود وإنعام سالوسة والوجه الصاعد لما ومحمد الشرنوبى، ومن تأليف أحمد عبد الله ويسرى نصر الله، وإنتاج أحمد السبكى.

شاهد الفيديو.. 

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