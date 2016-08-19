أخبار عاجلة

بالصور- وزير العمل الفلسطيني: لدينا ٤٠٠ ألف عاطل ٩٠٪ منهم مؤهلات عليا -
إصابة 4 أشخاص فى انفجار ضخم بمدينة ديار بكر التركية -
حريق يلتهم مخيما كبيرا للاجئين في فرنسا -
بالصور .. محافظ الأقصر يبحث خطة تخزين وتجميع القمح قبل موسم الحصاد -
تأجيل محاكمة 39 إخوانيًا في "التحريض على العنف بأبو حماد" لجلسة 4 يونيو -
بالصور.. رفع آثار حادث مروري بشبرا الخيمة بعد تصادمه بكوبري مشاة -
كيس قمامة يثير الذعر بجوار نادي الشرطة في طنطا -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«مباحث الضبعة» تضبط عامل بحوزته أقراص منشطات جنسية

Google+ Print
«مباحث الضبعة» تضبط عامل بحوزته أقراص منشطات جنسية «مباحث الضبعة» تضبط عامل بحوزته أقراص منشطات جنسية

أرشيفية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته 228100 قرص منشط جنسي مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وذلك أثناء قيام قوة من الشرطة بالمرور و التواجد الأمنى بدائرة القسم.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا بضبط السيارة رقم 60006 نقل الإسكندرية، ماركة شيفرولية دبابة بيضاء اللون، وسائق السيارة “عصام.ح.ا” 26 سنة، عاطل، مقيم مطروح،وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 228100 قرص منشط جنسي مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح الضبعة وجارٍ العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا