«مباحث الضبعة» تضبط عامل بحوزته أقراص منشطات جنسية

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الضبعة بمديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، من ضبط عاطل بحوزته 228100 قرص منشط جنسي مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وذلك أثناء قيام قوة من الشرطة بالمرور و التواجد الأمنى بدائرة القسم.

تلقى مدير أمن مطروح اللواء مختار السنباري، إخطارًا بضبط السيارة رقم 60006 نقل الإسكندرية، ماركة شيفرولية دبابة بيضاء اللون، وسائق السيارة “عصام.ح.ا” 26 سنة، عاطل، مقيم مطروح،وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 228100 قرص منشط جنسي مختلفة الأنواع، مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح الضبعة وجارٍ العرض على النيابة.