3 أبطال حول «السيسي».. اختارهم في «يوم الشباب» ورفعوا راية مصر في الأولمبياد

كتبت – نانيس البيلي

قبل نحو 8 أشهر، وتحديداً في 10 يناير الماضي، الصدفة وحدها جمعت أبطال مصر، أصحاب البرونزيات الثلاث في أولمبياد ريو، «سارة» و«إيهاب» و«هداية»، داخل لقطة واحدة، حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء إلقاء كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم الشباب المصري، الذي أقيم بدار الأوبرا.

لم يكن يعلم الأبطال الثلاثة المتأهلين – أنذاك – لدورة الألعاب الأوليمبية القادمة في ريو دي جانيرو، أنهم سيحققون فوزاً ثمينًا لمصر ويرفعون علمها عاليًا، فقط استجابوا لدعوة الرئيس المفاجئة بالوقوف إلى جانبه خلال إلقاء كلمته، التقطهم عدسات الكاميرات داخل كادر واحد، لتنشرها بعد ذلك الصفحة الرسمية للرئيس عبر «فيسبوك» تحت عنوان «نماذج مضيئة من الشباب المصري» مصحوبة بهاشتاج «#بقوة_شبابها_ستحيا_مصر».

اهتمام ملحوظ بالرياضة، أكد عليه الرئيس السيسي، في «يوم الشباب المصري»، الذي أقيم «إيمانًا من الدولة بأهمية الشباب في صياغة حاضر مصر وصناعة مستقبلها» بحسب بيان الرئاسة، حيث لفت الرئيس إلى أهمية دور الرياضة والثقافة في الارتقاء بالقيم والأخلاق وتنمية الوعي، كما وجه الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالتوسع في النشاط الرياضي.

«سارة سمير».. كانت صاحبة أول ميدالية مصرية في أولمبياد ريو، بعدما حصلت الرباعة المصرية صاحبة الـ19 عام، ابنة محافظة الإسماعيلية، على ميدالية برونزية، بمنافسات رفع الأثقال لوزن 69 كجم سيدات، بعدما تمكنت من رفع مجموع قدره 255 كجم، في رفعتي الخطف والنطر.

ثاني ميدالية مصرية بأولمبياد ريو، فاز بها الرباع «محمد إيهاب»، صاحب الـ27 عام، ابن محافظة الفيوم، بعد تتويجه بالميدالية البرونزية، في منافسات رفع الأثقال، لوزن 77 كجم.

ميدالية ثالثة لمصر بألمبياد ريو، أضافتها لاعبة التايكوندو «هداية ملاك»، صاحبة الـ23 عام، بعد فوزها بالميدالية البرونزية في منافسات 57 كيلوجرام.