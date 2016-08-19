أكثر من 15 الف معلم ومعلمة يباشرون العمل بعد غد

يباشر 15235 من الهيئتين الإدارية والتدريسية في مدارس أبوظبي والعين والمنطقة الغربية العمل بعد غد إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2016/2017 في حين ستستقبل مدارس مجلس أبوظبي للتعليم يوم 28 اغسطس الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.

وضمن الخطط الرامية لاستقبال العام الدارسي الجديد من المقرر أن يحضر العاملون في الميدان خلال الاسبوع الأول من العام الدراسي ورش عمل برنامج التنمية المهنية للاطلاع على الأنشطة التي من المقرر تنفيذها هذا العام كما سيحصل المعلمون ومديرو المدارس على "دليل الاستعداد للدراسة" الذي يقدم إرشادات توجيهية فعالة للعام الدراسي الجديد ويسلط الضوء على أفضل الممارسات التي يلزم تطبيقها لمواصلة رفع جودة التعليم في المدارس.

يذكر أن المجلس نظم الاسبوع الماضي لقاء تعريفيا للمعلمين الجدد الملتحقين بالعمل في مدارس إمارة أبوظبي والبالغ عددهم 600 معلم ومعلمة من المواطنين ومن الجنسيات العربية والأجنبية اطلعوا خلالها على رسالة مجلس أبوظبي للتعليم ورؤيته وتوقعاته الثقافية وخططه الإستراتيجية الخاضعة للتنفيذ والمشروعات القادمة.

وتوجه مجلس مجلس أبوظبي للتعليم بالتهنئة لكل المعلمين والموظفين الإداريين والمديرين بالمدارس متمنيا لهم عاما مثمرا حافلا بالانجازات والتميز.