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خواتم ماسية من أرقى دور المجوهرات

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الجمعة 19-08-2016 02:42

لقد لاحطنا منذ مدة أنّ الخواتم هي القطعة الأهمّ في الاكسسوارت، ولاسيما إن عرفت كيف تتزيّنين بها بطريقة عصرية ومميّزة؛ ولهذا، فإنّ دور المجوهرات العالمية تعمل جاهدة كلّ موسم لتقديم أجمل وأبرز تصميمات الخواتم الألماسيّة الفاخرة لتكملي بها أناقتك في المناسبات وتزيّني بها أصابعك الناعمة.

ما رأيك بهذه المجموعة من المجوهرات لسهراتك؟

وهذا الموسم حمل معه بالفعل أجمل تصميمات الخواتم الألماسيّة، التي تنوّعت من ناحية أشكالها وألوانها أيضاً، فمنها الناعم ومنها الكبير، كما المرصّع بعدد من الأحجار الكريمة ومن الألماس فقط. وهنالك التصميمات المصنوعة من الذهب الأصفر، أو الذهب الأبيض، أو الوردي. وفي جميع الأحوال، بدت تصميمات الخواتم مميزة ومبتكرة، وقد شاهدنا أجملها لدى كلّ من "كارتييه" Catrier في مجموعة "اتورديسان" Etourdissant، ولدى "شانيل" Chanel في مجموعة "سيغناتشور دو شانيل" Signature de Chanel، ولدى "ديور فاين جولوري" Dior Fine Jewelry في مجموعة "غرانفيل" Granvill، ولدى "شوبارد" Chopard في مجموعة "ريد كاربت" Red Carpet، وغيرهم كثير.
من أبرز صيحات الموضة في المجوهرات اليوم هي أن تدمجي وتجمعي بين عدد من الخواتم مع بعضها البعض، وتزيّني أكثر من إصبع بها، بشرط أن تتناسب من ناحية الشكل واللون؛ ولهذا اختاري من المجموعة المميزة التي انتقيناها لك اليوم التصميمات المميّزة من الخواتم الألماسية التي ترغبين في أن تكملي بها إطلالاتك الأنيقة.

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سيدتي