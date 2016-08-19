«ميدو»: أفضل بقاء «رمضان صبحى» مع «ستوك» على أنضمامة للمنتخب

شدد «أحمد حسام ميدو»، المستشار الفني لنادي وادى دجلة، على أنه كان يفضل عدم انضمام رمضان صبحي، لاعب وسط المنتخب الوطني، المحترف ضمن صفوف ستوك سيتي الإنجليزي، لقائمة الفراعنة التى ستخوض وديتي غينيا وجنوب أفريقيا، يومي 30 أغسطس الجارى، و6 سبتمبر المقبل.

وقال «ميدو»، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: كنت أفضل فى هذه الفترة عدم استدعاء رمضان صبحي للمنتخب، كان من الأفضل تركه يتأقلم مع فريقه الجديد في فترة مهمة جدًّا له لينصهر مع الفريق.

وأضاف، سعيد لانضمام أحمد المحمدي للمنتخب مرة أخرى، وأتمنى أن يأخذ فرصة عادلة مع الفريق لإثبات نفسه مع المنتخب مرة أخرى.