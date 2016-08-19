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' علينا أن نقدم أفضل موسم قبل الرحيل عن الكالديرون '

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' علينا أن نقدم أفضل موسم قبل الرحيل عن الكالديرون ' ' علينا أن نقدم أفضل موسم قبل الرحيل عن الكالديرون '

(إفي): قال جابي فرنانديز قائد أتليتكو مدريد أن الفريق عليه أن يقدم "أفضل موسم ليظل محفورا في الذاكرة" نظرا لأنه الاخير على ملعب "فيسنتي كالديرون"، مؤكدا أن الأتليتي "مستعد لمحاولة المنافسة على جميع الألقاب".

وقال فرنانديز في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للنادي "إنه حماس مزدوج. أولا لإنهاء هذه الحقبة في تاريخ النادي (اللعب في ملعب فيسنتي كالديرون) بأفضل طريقة. فعلينا جميعا أن نقدم أفضل موسم ليظل محفورا في الذاكرة، وثانيا لبدء مرحلة في ملعب أنا واثق من انه سيكون على مستوى النادي".

وأشار إلى أن أتليتكو يستعد للموسم الجديد "بنفس الحماس المعتاد" وقال: "أعتقد أن الحماس من أجل تحقيق أشياء هامة يزداد لدى هذا الفريق كل موسم. نحن مستعدون لمحاولة المنافسة على جميع الألقاب".

ويبدأ أتليتكو مشواره بالدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل حينما يستضيف ديبورتيفو ألافيس.

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