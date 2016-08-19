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صراع الصفقات - برشلونة يتفاوض على ضم حارس أياكس

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صراع الصفقات - برشلونة يتفاوض على ضم حارس أياكس صراع الصفقات - برشلونة يتفاوض على ضم حارس أياكس

(إفي): ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يتفاوض مع أياكس أمستردام لضم حارسه الهولندي ياسبر سيليسين مقابل ما بين 10 و12 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "تيليجراف" الهولندية يوم الجمعة نقلا عن مصادر مقربة من اللاعب أن سيليسين قريب من الانتقال للبرسا، الذي أوشك حارس مرماه التشيلي كلاوديو برافو على الرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعرض سيليسين (27 عاما) للانتقادات هذا الاسبوع في هولندا بعدما تعادل أياكس (1-1) أمام روستوف الروسي في ذهاب المرحلة التمهيدية الحاسمة للتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحمل مشجعو الفريق الهولندي مسئولية الهدف الذي سجله روستوف لسيليسين وأكدوا أنه "أصبح يفكر في كتالونيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كان قد أبدى رغبته في ضم سيليسين في نفس الفترة العام الماضي.

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