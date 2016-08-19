صراع الصفقات - بنتيكي يجري الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى كريستال بالاس

اقترب كريستال بالاس من ضم كريستيان بنتيكي مهاجم ليفربول بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بنتيكي سيجري الكشف الطبي في النادي اللندني خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم الجمعة.

بنتيكي سيكلف خزينة كريستال بالاس مبلغ 32 مليون استرليني، بواقع 27 ملوين استرليني نقدا و5 ملايين كحوافز في العقد.

وتقدم كريستال بالاس بعرض سابق إلى ليفربول من أجل اللاعب صاحب الـ 25 عاما مقابل 23 مليون استرليني وبعض الحوافز بقيمة 7 مليون، إلا أن الريدز أصروا على أن تصل الصفقة إلى 30 مليون.

وكان بنتيكي قد انضم إلى ليفربول بداية الموسم الماضي، إلا أنه لم يقدم الأداء المقنع بعدما سجل 10 أهداف فقط في جميع البطولات، قبل أن يثير مشكلة مع يورجن كلوب مدرب الفريق في نهاية الموسم جعلت استمراره محل شك كبير.