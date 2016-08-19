من أجل المبتسرين.. شباب "دعم المرضى" يجمعون تبرعات لحضانات أبو الريش

العناية بالمرضى داخل المستشفيات الحكومية هو هدفهم الذى أسسوا من أجله فريقهم الشبابى، وأطلقوا عليه اسم "فريق دعم المرضى" أو "PST".

وينطلق الفريق غدا السبت بجولة ترفيهية طبية داخل مستشفى أبو الريش لمساعدة المرضى داخلها وجمع التبرعات لصالح حضانات الأطفال داخل المستشفى للأطفال المبتسرين.

تقول فاطمة سعيد، رئيس فريق دعم المرضى: "تعد مستشفى أبو الريش من المستشفيات الحكومية التى تحتاج إلى كثير من الدعم المالى لتقديم خدماتها بطريقة صحيحة للمرضى وبالمجان، ونقوم بهذه الجولة سنويا لجمع التبرعات من الحاضرين معنا، ووقع اختيارنا هذا العام لتكون التبرعات لصالح حضانات الأطفال لما ينقصها من إمكانيات مادية حتى تقوم بدورها فى تقديم خدماتها لإنقاص الأطفال المبتسرين بالمجان".

وأضافت: "طوال العام نقوم على خدمة المرضى بطريقة مختلفة وذلك بالتعاون مع جمعية أصدقاء أبو الريش عن طريق عمل خريطة لمساعدة المرضى بين المسافات الطويلة داخل المكان، وقدمنا خدمة "كيف تصل للدكتور الذى تحتاج إليه؟"، وفيها يقف جزء منا على أبواب المستشفى لتوجيه المريض إلى الدكتور الذى يساعده على حل مشكلته لأن هناك مرضى لا تعرف التخصص الذى يناسبها، وقسمنا الشباب إلى شيفتات بداية من الساعة 8 صباحا حتى نهاية مواعيد عمل العيادات الخارجية، وهناك أحد شباب الفريق يقوم بتوصيل المريض إلى العيادة وإحضار الدواء وشرح كيفية استخدامه، وفى حالة ضعف إمكانيات المريض وعدم قدرته على دفع المصاريف أو شراء الدواء نحضر له الدواء بدون مقابل".

وأشارت "فاطمة" إلى أنهم يعملون كل يوم على تطوير الفكرة وإضافة إليها كل ما هو جديد ومفيد للمريض.