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بالصور..«ثقافة العقاد» تكرم أبناء الملتقى الثقافى بأسوان‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> نظم قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس إحتفالًا لتكريم أبناء الملتقى الثقافى، وذلك بحضور أولياء أمور أبناء الملتقى وإدارة مدرسة سانت كاترين .

تضمن الحفل محاضرة عن “الوسائل التعليمية”، ألقتها علا ناجى، تلاها عرض أفلام عن “مساعدة الآخرين ، وأعقبها تكريم إدارة مدرسة سانت كاترين واسرة ثقافة العقاد للأطفال المتفوقين بالملتقى .

وفى الختام تم تقديم فقرات فنية وغنائية لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة ريهام رفعت، وفقرة عزف على البيانو للطفلة هند ناصر .

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