بالصور..«ثقافة العقاد» تكرم أبناء الملتقى الثقافى بأسوان‎

مراسل«ONA»:

> نظم قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس إحتفالًا لتكريم أبناء الملتقى الثقافى، وذلك بحضور أولياء أمور أبناء الملتقى وإدارة مدرسة سانت كاترين .

تضمن الحفل محاضرة عن “الوسائل التعليمية”، ألقتها علا ناجى، تلاها عرض أفلام فيديو عن “مساعدة الآخرين ، وأعقبها تكريم إدارة مدرسة سانت كاترين واسرة ثقافة العقاد للأطفال المتفوقين بالملتقى .

وفى الختام تم تقديم فقرات فنية وغنائية لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة ريهام رفعت، وفقرة عزف على البيانو للطفلة هند ناصر .