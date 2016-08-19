بالصور..«ثقافة العقاد» تكرم أبناء الملتقى الثقافى بأسوان
مراسل«ONA»:
> نظم قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان، برئاسة محمد إدريس إحتفالًا لتكريم أبناء الملتقى الثقافى، وذلك بحضور أولياء أمور أبناء الملتقى وإدارة مدرسة سانت كاترين .
تضمن الحفل محاضرة عن “الوسائل التعليمية”، ألقتها علا ناجى، تلاها عرض أفلام فيديو عن “مساعدة الآخرين ، وأعقبها تكريم إدارة مدرسة سانت كاترين واسرة ثقافة العقاد للأطفال المتفوقين بالملتقى .
وفى الختام تم تقديم فقرات فنية وغنائية لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة ريهام رفعت، وفقرة عزف على البيانو للطفلة هند ناصر .