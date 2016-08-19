رئيس البرلمان العربى يهاجم الأسد: صمت العالم يتحمل جرائم الإنسانية بسوريا

قال أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى: "إننى أتعجب من صمت شعوب العالم عن ما يجرى من قصف عشوائى وقتل بالحصار للمدنيين، وخاصة الأطفال منهم من قبل نظام الأسد وأعوانه".

وأضاف رئيس البرلمان العربى، فى بيان له اليوم، الجمعة، أن صورة الطفل السورى عمران دقنيش، التى تم تداولها عبر نشرات الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعى بعد انتشاله من تحت الأنقاض ووجهه ملطخا بالدماء جراء القصف الهمجى يلخص الوضع المأساوى الذى يعيشه المدنيون فى حلب خاصة الأطفال منهم.

وتابع رئيس البرلمان العربى، أن ما يجرى من جرائم ضد الإنسانية بمدينة حلب المحاصرة يتحمله العالم الصامت على هذه الجرائم، مطالبا شعوب العالم الحر بعدم الصمت عن هذه الجرائم الوحشية بالضغط على حكوماتهم للتحرك لإيقاف نزيف الدم الذى غطى التراب السورى.