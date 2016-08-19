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بالصور.. «محو الأمية بالوادى الجديد» تسلم شهادات اجتياز الاستكتاب للدارسين

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جانب من تسليم الشهادات

جانب من تسليم الشهادات

مراسل «ONA»:

قال أسامة عبد الحميد، مدير عام فرع محو الامية وتعليم الكبار بالوادي الجديد، إن الفرع سلم شهادات محو الأمية للدارسين الذين اجتازوا الامتحانات.

وأضاف عبد الحميد، في تصريح الجمعة، أنه تم عمل استكتاب لمن سبق نجاحهم فى امتحانات محو الامية بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وأوضح أن الفرع نظم لجنة لإجراء الاستكتاب الفورى للراغبين فى الحصول على شهادات محو الأمية، مضيفًا أنه تقدم للجنة الاستكتاب عدد كبير من الرجال والسيدات من مركز الفرافرة وتم منح عدد ممن اجتازوا الاستكتاب شهادات محو الامية.

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