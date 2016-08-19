حليمة بولند تلجأ الى القضاء ومقرّبون منها: لا تزال على ذمة زوجها

نفت مصادر مقرّبة من المذيعة الكويتية حليمة بولند خبر طلاقها، وأشارت إلى أن كل ما أثير حول هذا الموضوع منافياً للحقيقة.

كما أشارت المصادر نفسها إلى أن حليمة بولند ستزور بيروت خلال الأسبوع المقبل، وبأنها ستطل خلال الفترة المقبلة عبر برنامج تلفزيوني جديد.

من ناحية أخرى تقدمت حليمة بولند بدعاوى قضائية لدى نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر في الكويت ضد بعض المغردين الذين أساؤوا إليها في مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت على "تويتر" أولا احب ان أشكر النيابة العامة على حسن الإستقبال وثانياً أشكر القضاء الكويتي على أحكامه العادلة وثالثاً أشكر محاميّ وأخوي العزيز حسين العصفور على مجهوده معاي ورابعاً منو يحب الباجة؟ أكيد مو انا".

وكانت قد إنتشرت أخبار في الأيام الأخير تشير إلى طلاق حليمة بولند، على خلفية حادثة التحرش التي تعرضت لها في لندن.