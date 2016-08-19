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ماذا قالت أسيل عمران عن عودتها إلى طليقها خالد الشاعر؟

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ماذا قالت أسيل عمران عن عودتها إلى طليقها خالد الشاعر؟ ماذا قالت أسيل عمران عن عودتها إلى طليقها خالد الشاعر؟

الجمعة 19-08-2016 14:51

نفت النجمة أسيل عمران عودتها لطليقها خالد الشاعر، مبينة أنها لا تفكر حالياً بمشروع زواج جديد.
وذكرت أسيل أنّ طليقها الشاعر في الفترة الحالية يعتبر مجرد زميل لا أقل ولا أكثر على حد وصفها، نافية في الوقت نفسه أن تكون قد وجّهت إليه رسائل عبر "سناب شات" مثلما أشيع بين متابعيها، وأوضحت أنّ الفيديو الذي دفع البعض للتكهّن بأنه موجّه إلى الشاعر جاء في معرض إجابتها على سؤال من إحدى متابعاتها التي طلبت نصيحتها للتغلب على مرض الاكتئاب بعد إجهاضها جنينها.
وذكرت أسيل أنه مر عامان على طلاقها، ولا تريد فتح الموضوع مجدداً لدرجة أنها تتجنب الرد على أسئلة متابعيها، وقالت: لقد مللت، مشددة على أن الزواج كان مرحلة جميلة مرت بسلبياتها وإيجابياتها وانتهت، وقالت: ليس من حق أحد أن يسألني متى سأتزوج؟ والزواج لا يتم إلا عندما يشعر المرء بأنه مستعد لذلك.
وعن نشاطها الفني ذكرت أسيل أن أغنيتها الأخيرة تم تسجيلها في المغرب وتصويرها في دبي، وفي رصيدها 3 ألبومات غنائية، وهي: "خجلانة"، و"الله يهنيني"، و"مو بالساهل"، بالإضافة الى عددٍ من الأغاني المنفردة.

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سيدتي