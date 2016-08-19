مهرجان عربي إلى القضاء والتهمة استغلال أطفال "ذا فويس كيدز"

قامت شركة Talpa Middle East من خلال مكتب "لملوم للمحاماة" في تونس بتوجيه إنذار قضائي رسمي تحت عنوان: "إعلام بتجاوزات خطيرة في إقامة حفل فني مزيف تحت علامة The Voice Kids من طرف إدارة مهرجان بنزرت الدولي" وضم الإنذار نفياً قاطعاً من طرف الشركة المالكة للعلامتين الشهيرتين The Voice وThe Voice Kids عن أي علاقة لها بالحفل المزمع إقامته يوم السبت 20 أغسطس / آب الجاري ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي.

وأكدت شركة Talpa Middle East أن إدارة المهرجان لم تتفق معها أو مع من ينوب عنها أو يمثلها لإقامة هذا الحفل، وبالتالي فإن الحفل المزمع إقامته هو حفل مزيف، لذا قامت الشركة بتوجيه الإنذار الذي دعت في نهايته جميع وسائل الإعلام التونسية والعربية للتحلّي بالحرفية وعدم الترويج لهذا الحفل المزيف.

وقد أعربت الشركة عن محبتها الكبيرة واحترامها لجمهور تونسوخاصة جمهور مهرجان بنزرت الدولي، كما أعربت عن أسفها لزجّها في هذا الموقف وتمنّت أن تكون هناك مناسبة قريبة لتقديم نجوم The Voice Kids بالشكل اللائق لهم ولجمهورهم الكبير.