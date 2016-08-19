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بوراك أوزجيفيت يودّع حبيبته لانشغاله بـ نسليهان أتاغول

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الجمعة 19-08-2016 14:34

استمتع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت وحبيبته الممثلة فهرية أفجين بإجازة أسبوع رومانسية في إحدى الجزر اليونانية، قبل مباشرة بوراك بعد أيام تصوير الحلقات الأولى من الموسم الثاني من مسلسله "الحب الأعمى" مع نسليهان أتاغول، حيث سيكون مضطراً لوداع فهرية طوال المدّة المقبلة حين يكون مشغولاً بالتصوير.
وقد شوهد الثنائي فور عودتهما من اليونان لأول مرة معاً على الدراجة النارية، وكلاهما يرتدي خوذة واقية للرأس، وملتزمان بقوانين السير التركية التي تلزم سائق الدراجة ومرافقيه بارتدائها حرصاً على سلامتهم العامة من الحوادث الطارئة.
وحين لاحظ بوراك أوزجيفيت مرور صحفي في سيارته الخاصة مشغولاً بتصويرهما ألقى عليه التحية مبتسماً: مرحبا.
وبوراك أوزجيفيت بارع جداً في قيادة الدراجات النارية التي يحبها مثل عدد كبير من زملائه من مشاهير الدراما والغناء، وقد كان يقود دراجته باسترخاء بالغ بيد واحدة، ولم تخف فخرية أفجين من ذلك لثقتها الكبيرة ببراعته، واحترامه لقوانين السير حيث لم يلحظ إنه ارتكب مخالفة واحدة بل تقيد تماماً بالسرعة المسموحة على الساحل وبإشارات المرور كاملة.
والمشوار الرومانسي الأول للثنائي فخرية وبوراك على الدراجة النارية بدأ من ساحل البوسفور وانتهى في منطقة (بيبيك) في اسطنبول.

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