من الجن ما قتل.. دجال يضرب سيدة حتى الموت لإخراج جن من جسدها فى البحيرة

دفعت ربة منزل فى أوائل العقد الثالث من العمر، حياتها ثمنا للجهل والخرافات، حيث لقيت مصرعها متأثرة بجراحها، بعد علقة موت من دجال، لإخراج الجن من جسدها بالبحيرة.

كان اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث من مركز شرطة بدر من المستشفى العام " ن ج م " ربة منزل ومقيمة قرية بغداد دائرة المركز جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد انه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وأن الجثة بها إصابات عبارة عن سحجات وكدمات بالوجه واليدين، وأسفل الذقن والزارعين اليسرى واليمنى وتوجد شبة جنائية بالوفاة.

وبسؤال زوجها "ع.م" عامل ومقيم بذات العنوان قرر بأن زوجته كانت تعانى من حالة نفسية، وذهب بها إلى أحد الدجالين لمعالجتها فتعدى عليها بالضرب بقصد إخراج جان بها.

توصلت تحريات التى قادها العميد حازم حسن رئيس المباحث والعميد خالد غانم رئيس فرع البحث الجنائى والرائد إسلام قطب رئيس وحدة مباحث المركز إلى أن زوج المتوفاة ذهب بها إلى المدعو " م ع م " موظف بالصحة ومقيم النجيلة كوم حمادة "دجال " بتاريخ أول أمس حيث قام بتوثيقها بالحبال وضربها بعصى بقصد إخراج جان من جسدها.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر أن المتوفاة حضرت بصحبة زوجها، وقام بتوثيقها وضربها بقصد إخراج جان منها، وأنها كانت بحالة صحية جيدة بعد جلسة العلاج، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.