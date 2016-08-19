إصابة 10 أشخاص فى حادثين متفرقين بـ «برأس سدر»

أصيب 10 أشخاص في حادثين متفرقين برأس سدر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام اليوم الجمعة.

وتلقى رئيس غرفة عمليات مديرية الصحة بجنوب سيناء، إخطارا من الدكتور عادل الصافوري، مدير مستشفى رأس سدر العام، يفيد بوقوع حادثين متفرقين براس سدر، الأول تصادم سيارتين الأولى رقم 790677 ملاكي شرقية مع سيارة فرت هاربة على بعد 10 كيلو شمال رأس سدر، ما أسفر عن إصابة جورج رزق جورج 29 سنة غربية والسيد لطفي محمود 41 شرقية.

والحادث الثاني، انقلاب سيارة 736 «ق ف ب» على بعد 40 كيلو جنوب رأس سدر ما أسفر عن إصابة أسامة عثمان عبد الرازق 42 سنة، شريف اسامة 45 سنة، رضا محمد عبد الرحيم 40 سنة، جنا شريف 3 سنوات، وعزة حافظ 32 سنة، والأخوات يوسف أسامة 12 سنة وكريم 7 سنوات، وآثر، سنتان. وتم عمل الفحوصات اللازمة ومازال المصابون يتلقون علاجهم بالمستشفى.