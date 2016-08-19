الأهلي: توجنا بـ5 بطولات في عامين.. وخسارة لقب لا يكون رد فعله مثل ما حدث

"نحن حققنا خمس بطولات خلال عامين" هكذا رد عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلي على سؤال هل يعاني ناديه من أزمة خلال الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد أعلن عن قبول استقالة مدربه مارتن يول رسميا بعد احتكاكه بجماهير فريقه وتلقيه تهديدات بالقتل بعد اهتزاز النتائج في الفترة الأخيرة والهزيمة من الزمالك في نهائي كأس مصر والخروج من دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث عماد وحيد لقناة "سي بي سي" قائلا:"الأهلي فاز بخمس بطولات خلال آخر عامين من بينهم الكونفدرالية لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية".

وأكمل"هذا بالإضافة لتتويجنا بلقب الدوري منذ فترة قليلة".

وتسائل"هل يكون هزيمة في مباراة أو فقدان بطولة من أصل اثنين أو ثلاثة هذا هو رد فعله"؟