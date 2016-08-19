«الإسكان» تطرح 769 مقبرة بمساحة 40 مترًا بالقاهرة الجديدة وأكتوبر الشهر المقبل

تطرح وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 140 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 م2 للمقبرة، و5 آلاف قطعة أرض مقابر مسلمين و1500 قطعة أرض مقابر للمسيحيين بمدينة القاهرة الجديدة ، لقاطنى مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، كما تطرح 629 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمساحة 40 م2 للمقبرة، بمدينة 6 أكتوبر، لقاطنى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأحياء وضواحى محافظة الجيزة، وذلك بنظام حق الانتفاع.

وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أنه على الراغبين فى الحجز التقدم لشراء كراسة الشروط والمواصفات من جهازى مدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 18/9/2016، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح خلال الفترة من 4/10/2016 وحتى 3/11/2016 بجهاز كل مدينة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وبخصوص شروط الحجز، أوضح السباعي، أنه يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، مشيراً إلى أنه يشترط فى المتقدم لمقابر القاهرة الجديدة، أن يكون من قاطنى مدن: القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، ويشترط فى المتقدم لمقابر أكتوبر، أن يكون من قاطنى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وأحياء وضواحى محافظة الجيزة.

وأضاف، أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، مضيفاً أن مناطق المقابر متاحة على الموقع الإلكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدةwww.newcities.gov.eg.