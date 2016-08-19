محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ بدأت في استعادة قوتها بإشادات من وفود دولية

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ بدأت تستعيد قوتها، مطمئنا البنوك والمستثمرين العرب والأجانب على استقرار الأوضاع بالكامل في المدينة.

وقال فودة – في كلمته أمام مؤتمر (تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك) الذى يقيمه اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري- إن شرم الشيخ استقبلت خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الوفود الأجنبية منها وفد من مجلس العموم البريطاني، ووفد أمنى روسي، مشيرا إلى أن هذه الوفود أشادت باستقرار الوضع فى شرم الشيخ.

وأضاف فودة أن شرم الشيخ تخسر شهريا 250 مليون دولار نتيجة لعملية لا ذنب لها فيها، فى إشارة إلى حادث الطائرة الروسية، مشيرا إلى أن هذه الأموال، التى نخسرها شهريا من الممكن أن تسهم فى بناء مصانع أو تاسيس شركات وتوفير فرص عمل.

وتابع: نبذل جهودا ضخمة لمواجهة ذلك وأن نجاح مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولي يعد شهادة على قوة اقتصاد مصر.

وأكد أهمية دور البنوك العربية فى تحسين القدرات الاقتصادية ومواجهة التحديات، مشيدا بدور البنك المركزي المصري فى دعم المستثمرين بجنوب سيناء فى فترات تعثر قطاع السياحة.

أ ش أ