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«التموين»: الإتفاق مع شركة أيادى ببنك الاستثمار لتطوير القابضة للصناعات الغذائية

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«التموين»: الإتفاق مع شركة أيادى ببنك الاستثمار لتطوير القابضة للصناعات الغذائية «التموين»: الإتفاق مع شركة أيادى ببنك الاستثمار لتطوير القابضة للصناعات الغذائية

الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أنه تم الإتفاق مبدئيًا بين شركة أيادى الاستثمارية التابعة لبنك الاستثمار القومى ووزارة التموين والتجارة الداخلية، على قيام الشركة بالمشاركة والاستثمار فى خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى يتم تنفيذها حاليًا ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والالبان والمطاحن والمضارب وغيرها لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة بالقطاع الخاص وزيادة الصادرات للاسواق العربية والاوروبية والعالمية ، يأتى هذا فى إطار جذب الاستثمارات المحلية والخارجية للاستثمار في تطوير عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد وزير التموين فى بيان اليوم الجمعة، أن شركة أيادى الاستثمارية سوف تقوم خلال الأيام القادمة بإعداد دراسات الجدوى عن كيفية المشاركة والاستثمار فى خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التى يتم تنفيذها حاليا سواء بضخ أستثمارت لزيادة رأس مال الشركات أو أقامة خطوط إنتاج جديدة داخل الشركات، أو إعادة تأهيل خطوط الانتاج وتحديثها حسب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة طاقة الانتاج وتنوعه وتطوير منظومة التعبئة والتغليف وإعادة تصميم العبوات وتأهيل صالات الانتاج والمخازن على أحدث النظم وتطوير أساليب النقل والتخزين والتداول أو إستغلال أصول الشركات والاراضى غير المستغلة فى إقامة مشروعات مرتبطة بأنشطتها لزيادة العوائد المالية.

وأضاف حنفى، أن المشاركة والاستثمار مع شركة ايادى الاستثمارية سوف يعود بالنفع على العاملين بشركات القابضة الغذائية والمواطنين ، من حيث زيادة ورفع كفاءة هذه الشركات وزيادة أرباحها مما يزيد من الدخول المادية للعاملين فيها وتحسين مستوى معيشتهم وأيضا تقديم خدمات جيدة ومميزة للمواطنين من حيث زيادة جودة السلع وتنوعها وتوافرها بأسعار مخفضة

يذكر أن، رأس المال بالكامل لشركة أيادى الاستثمارية ، من بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط وهو أحد البنوك الوطنية بمصر.

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