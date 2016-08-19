نواب بني سويف يقاطعون زيارة وزير التنمية المحلية لخلافات مع المحافظ‎

المراسل : محمد شعبان

قاطع 15 نائبا من إجمالي 17 نائبا يشكلون الهيئة البرلمانية لمحافظة بني سويف، المؤتمر الصحفي لتدشين مشروع تحسين بيئة السكن، بقرية النويرة مركز اهناسيا، والذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، لإنشاء 10 الأف وحدة سكنية، سكن إقتصادي لمحدودي الدخل.

وحضر النائبان محمد كساب وهشام مجدي، المؤتمر الصحفي وتدشين وضع حجر الأساس، فيما أختفى باقي النواب على خلفية وجود أزمة بين النواب والمحافظة والتي تصاعدت حدتها في الفترة الأخيرة رغم محاولات إنهائها من قبل بعض الشخصيات العامة.

ووضعا الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، برفقة محافظي سوهاج وبني سويف، حجر الأساس لمشروع تحسين بيئة السكن، بقرية النويرة مركز اهناسيا، والذي يستهدف تحسين الظروف المعيشية والإجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسستي الوليد للأنسانية ومصر الخير ووزارات التنمية المحلية والاسكان والتضامن الاجتماعى.

وأوضح محافظ بني سويف، أن المشروع يتضمن انشاء وتمليك عدد 10 آلاف وحدة سكنية «سكن اقتصادي منخفض التكاليف»، بتمويل من مؤسسة الوليد، بمساحات تتراوح من 55 إلى 63 مترا للوحدة، بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار10 سنوات، بمعدل ألف وحدة سكنية سنويا، موزعة على محافظات الجمهورية.

وأضاف المحافظ، إلى أن المرحلة الأولى لبداية تنفيذ المشروع تشمل تنفيذ ألف وحدة سكنية في 3 محافظات «بني سويف والمنيا وسوهاج» عام 2016، يستفيد منها 326 أسرة ببني سويف تم اختيارها طبقا لمعايير اللجنة العليا التي تم تشكيلها من أطراف البروتوكول .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بفندق القوات المسلحة بمدينة بني سويف عقب وضع حجر الاساس ، بحضور وزير التنمية المحلية، ومؤسستى الوليد للانسانية ومصر الخير، فضلا عن العديد من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ورؤساء الجمعيات الأهلية حيث تضمن المؤتمر عرض مصور لتفاصيل المشروع وكلمات للحضور.