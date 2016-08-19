«سعد لمجرد» ينتهى من تسجيل أغنية «سلامات» باللهجة المصرية

انتهى المطرب المغربى «سعد لمجرد»، من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل اسما مؤقتا «سلامات»، من كلمات الشاعر هانى عبدالكريم، وألحان أحمد البحيرينى، وأحمد الهرمى، ومن المقرر طرحها فى الفترة المقبلة.

وقد طرح مؤخرا «سعد لمجرد»، أغنية مغربية بعنوان «أنا ماشى ساهل» على غرار أغنية أنت معلم، وحققت نسبة مشاهدة عالية على قناته على اليوتيوب.

وأكد الشاعر هانى عبدالكريم أن الأغنية ستقدم سعدا للجمهور بشكل مختلف كالعادة، وستكون مختلفة ومفاجأة للوطن العربى، وقال إنه تعاون مع الهرمى ملحن أغنية لمجرد أكثر من مرة.