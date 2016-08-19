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«القوى العاملة»: بدء قبول طلبات راغبي العمل على 190 وظيفة.. الأحد

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«القوى العاملة»: بدء قبول طلبات راغبي العمل على 190 وظيفة.. الأحد «القوى العاملة»: بدء قبول طلبات راغبي العمل على 190 وظيفة.. الأحد

وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن توفير 190 فرصة عمل بإحدي مصانع الحديد بالمنطقة الصناعة السابعة بمدينة السادات بالمنوفية، وتحدد الرواتب طبقا لخبرة المتقدم علي المهن المطلوبة، فضلًا عن مزايا، حافز شهرى، وأرباح سنوية، وتأمينات اجتماعية وتأمين الصحى، وتأمين صحى خاص بعد مرور 3 سنوات علي التعيين، ومواصلات داخل المحافظة، وسكن أعزب للمغتربين الراغبين في العمل من خارج المنوفية.

وقال الوزير، فى بيان صحفى، إن الوزارة ستبدأ في قبول طلبات راغبي العمل بشركة الزامل لهياكل الفولاذية، من بعد غد الأحد وحتي استيفاء العدد المطلوب، من الذكور علي مهنة تجهيزات ، وبرادة ، ولحام ، وحجار ، واستعدال ، وتخريم ومشغل ونش، ودهانات ورماله ، ونجارين وخدمات ، ويشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 19 عاما ، ويجيد القراءة والكتابة.

وأضاف، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل الداخلى، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بالقاهرة، وسيتم تسليم الراغب في العمل من أية محافظة خطاب ترشيح لشركة الزامل للهياكل الفولاذية لإجراء الاختبارات للمتقدمين علي المهن المطلوبة تمهيدًا للتعيين .

 

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