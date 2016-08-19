الخارجية الأمريكية: صورة الطفل السوري «عمران» في حلب مفجعة

وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي، أمس الخميس، صورة الطفل السوري “عمران” في حلب، والتي ظهر فيها والدماء تغطي وجهه ولا يدرك ما يدور حوله بـ”المفجعة”، مضيفاً أنها تعيد إلى الأذهان أهمية وقف أعمال العنف وإيجاد حل دبلوماسي للصراع الدائر في سوريا.

وقال كيربي -في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية- إن “موقف الولايات المتحدة لا يزال ثابتاً”، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك حلاً عسكرياً للأزمة السورية “إلا أنه للأسف يواصل النظام السوري سعيه إلى تحقيق حل عسكري بدعم على مختلف المستويات من القوات العسكرية الروسية”.

وأوضح كيربي أنه يجب التركيز بصورة أكبر على المقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بشأن تطبيق وقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا أكثر من الحلول العسكرية، مضيفاً “لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا في ظل وجود الرئيس بشار الأسد في السلطة”.

وتابع قائلاً: “إن روسيا عضو في المجموعة الدولية لدعم سوريا، كما أنها وقعت على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى التوصل إلى عملية انتقالية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب السوري، وحتى لا يعيش الأطفال في حلب وغيرها من المناطق السورية وسط أعمال العنف واستمرار المأساة الإنسانية التي يعاني منها ملايين من السوريين”.