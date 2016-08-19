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اتحاد المصارف العربية: قرض النقد الدولي لمصر خطوة مهمة لدعم إصلاح الاقتصاد

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اتحاد المصارف العربية: قرض النقد الدولي لمصر خطوة مهمة لدعم إصلاح الاقتصاد اتحاد المصارف العربية: قرض النقد الدولي لمصر خطوة مهمة لدعم إصلاح الاقتصاد

صندوق النقد الدولي

أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح أن نجاح مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعد خطوة مهمة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي المصري وشهادة قوية له.

وقال فتوح – في كلمته اليوم أمام مؤتمر (تعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتجنب المخاطر المتعلقة بالبنوك)، الذى يقيمة اتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي المصري – إن هذا الاتفاق مع المؤسسة الدولية “إنجاز هام” للحكومة المصرية، وهنأ مصر بهذه الاتفاق .

وبدأت فعاليات المؤتمر المصرفي صباح اليوم في شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام، بحضور العديد من المصرفيين العرب ويبحث العديد من القضايا التى تخص المصارف.

أ ش أ

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