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للحجاج.. 7 طرق تنقل العدوى أهمها سجادة الصلاة

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للحجاج.. 7 طرق تنقل العدوى أهمها سجادة الصلاة للحجاج.. 7 طرق تنقل العدوى أهمها سجادة الصلاة

>أمل علام

حذرت الدكتورة مها كامل غانم أستاذ الأمراض الصدرية بطب أسيوط الحجاج من استعمال سجادة الصلاة الخاصة بالآخرين، باعتبارها وسيلة من وسائل نقل العدوى بنزلات البرد، والأمراض التنفسية الأخرى.

وقالت إن هناك 7 وسائل متعددة لنقل العدوى أهمها:

 أولا : الاهتمام بالنظافة الشخصية ،واتباع القواعد العامة للنظافة.

ثانيا : استعمال المناديل الورقية وإلقائها فى سلة المهملات .

ثالثا : غسل الأيدى بالماء والصابون أو استعمال المناديل المبللة باستمرار.

رابعا : عند السلام على أى شخص تجنب لمس العينين والأنف أو الوجه لأن اليد تنقل العدوى من خلال السلام والإفرازات التى يفرزها المريض من الأنف أو الفم تنقل العدوى بسرعة .

خامسا : تخصيص سجادة صلاة لك باعتبار أن سجادة الصلاة وسيلة لنقل العدوى، ويفضل ألا تستعمل سجادة الآخرين لمنع نقل العدوى .

سادسا : عند تجهيز الطعام احرص على عدم تذوق الطعام ووضع الملعقة داخل الطعام الذى سيتناول منه الجميع منعا لنقل العدوى إذا كنت مريضا.

سابعا : تجنب العطس أو الكحة فى وجه الآخرين لأن سرعة انتقال الفيروس عبر الرزاز من الكحة أو العطس سريعة وقوية جدا .


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