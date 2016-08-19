وزير البحرية الأمريكي يبحث مع وزير دفاع سول تهديدات بيونج يانج

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن لقاء مرتقبا سيعقد في وقت لاحق، اليوم الجمعة، بين وزير سلاح البحرية الأمريكية راي مابوس، ووزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين كو؛ لمناقشة تدابير مشتركة ضد التهديدات العسكرية من كوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة – حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية – أن وزير سلاح البحرية الأمريكية مابوس الذي يقوم بزيارة لكوريا لجنوبية، سيجتمع مع الوزير هان في مقر وزارة الدفاع في سول بكوريا الجنوبية بعد ظهر اليوم.

ومن المخطط أن يحلل الجانبان التهديدات العسكرية الأخيرة من كوريا الشمالية، ويناقشان سبل تعزيز التعاون في القضية الكورية الشمالية.

كما ينتظر أن يلتقي مابوس مع كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة لي سون جين وقائد القوات البحرية جونغ هو سوب لمناقشة سبل الحد من التهديدات الكورية الشمالية، ومن ثم يتوجه إلى سريلانكا غدا.

وتعد زيارة مابوس لكوريا الجنوبية هذه المرة هي السادسة منذ توليه منصبه في مايو 2009، وكان مابوس قد اجتمع مع الوزير هان في عام 2014.